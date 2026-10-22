Ucraina, Putin vede Witkoff e apre a colloqui trilaterali. Per Mosca “si avvicina la fine della guerra”

Dopo mesi di stallo nei negoziati, la Russia si è detta pronta a riprendere i colloqui trilaterali, con le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina, per arrivare alla fine del conflitto, che, secondo il Cremlino, “si sta avvicinando”. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è mostrato favorevole a un incontro “il prima possibile”.

La svolta dopo il colloquio tra Putin e Witkoff

La svolta è arrivata dopo l’attesa riunione, durata quasi tre ore, al Palazzo di Costantino a San Pietroburgo, tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff. Il colloquio è iniziato con un’apertura da parte di Mosca che ha liberato un cittadino statunitense, Stephen Hubbard, originario del Michigan, condannato nel 2024 a quasi sette anni di carcere. L’uomo, un insegnante in pensione di 74 anni, era stato accusato di aver combattuto per l’esercito ucraino.

Witkoff ha ringraziato Putin per aver acconsentito all’invio di gasolio negli Stati Uniti, mentre il leader russo ha affermato di essere pronto a valutare le prospettive per il ripristino dei legami economici tra Stati Uniti e Russia e ha detto di essere disponibile a discutere del conflitto in Iran.

Colloqui a San Pietroburgo tra Vladimir Putin e Steve Witkoff, 21 ottobre 2026 (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Putin, ha riferito ai giornalisti il suo consigliere Yuri Ushakov, ha quindi informato l’inviato di Trump della disponibilità della parte russa a riprendere i negoziati trilaterali sull’Ucraina. L’incontro, che sarebbe il primo in questo formato da febbraio, si potrebbe tenere a metà novembre ad Abu Dhabi, secondo quanto ha anticipato lo stesso Ushakov che era presente ai colloqui insieme all’inviato russo Kirill Dmitriev e al genero di Trump, Jared Kushner, che ha partecipato in video collegamento.

La riunione si è tenuta dopo quella a Oslo tra Witkoff e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a cui hanno partecipato anche il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e il presidente finlandese Alexander Stubb. Il Cremlino ha valutato come “di poco valore” le proposte emerse durante l’incontro in Norvegia, ma ha poi chiarito che sebbene Mosca non sia “pienamente soddisfatta”, le proposte rappresentano un passo nella giusta direzione.

Le discussioni con Putin “sono state costruttive”, ha detto Witkoff al termine dell’incontro prima di rientrare a Oslo, “sebbene resti ancora molto lavoro importante da svolgere, il presidente Trump rimane determinato a far sì che questa guerra giunga al termine”.

Witkoff: “Putin umanitario”

In un passaggio che ha scatenato scalpore e sgomento tra i parlamentari repubblicani, Witkoff, ha definito Putin un “umanitario”. “No. Putin è un assassino spietato”, ha scritto il senatore repubblicano John Cornyn in un post su X. “Un’altra vergogna”, gli ha fatto eco il deputato repubblicano Don Bacon.

La pressione di Trump su Zelensky

Il tycoon ha aumentato la pressione su Zelensky, affermando martedì sera nello Studio Ovale che è lui a dover “mettere fine alla guerra”. Il presidente ucraino in un’intervista rilasciata a Fox News ha aperto al congelamento della linea del fronte, come un primo passo per arrivare alla fine del conflitto e successivamente si è detto a favore di colloqui trilaterali. “Abbiamo ricevuto un riscontro” secondo cui la Russia “sostiene l’ipotesi di un incontro trilaterale a livello dei nostri team negoziali. La parte americana propone di organizzarlo il prima possibile. Noi siamo d’accordo”, ha detto Zelensky ai giornalisti.

In giornata Putin ha ricevuto anche il premier cinese Li Qiang mentre si sta concretizzando l’ipotesi di un vertice tra il leader russo, Trump e Xi Jinping a margine del vertice Apec a Shenzhen, in Cina, a metà novembre.

In Ucraina proseguono gli attacchi russi

In Ucraina sono proseguiti gli attacchi russi che hanno causato tre vittime e 12 feriti a Kiev e due vittime a Kharkiv, con edifici residenziali e installazioni energetiche danneggiate. Il ministero della Difesa russo ha affermato che durante la notte le sue forze hanno colpito un magazzino, una sottostazione elettrica e una nave mercantile diretta al porto ucraino di Odessa.