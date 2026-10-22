Ucraina: attacchi russi su Kharkiv, incendi nelle zone residenziali

Un attacco con droni russi nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato un morto e almeno 13 feriti, tra cui due bambini, secondo quanto riferito dai funzionari dei servizi di emergenza. Nella città di Kharkiv, gli attacchi contro zone residenziali e infrastrutture civili hanno provocato incendi in tre distretti e causato il ferimento di una persona, secondo quanto riportato dai primi resoconti. Ieri in Russia l’incontro tra Putin e l’inviato degli Usa Witkoff dove si è aperto a colloqui trilaterali per porre fine alla guerra.