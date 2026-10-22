Trump contestato a comizio in Carolina del Sud, piccola rissa sugli spalti: “Chi ha dato quel pugno?”

Almeno una decina di persone hanno contestato Donald Trump durante un comizio a Pendleton, in Carolina del Sud, per sostenere la senatrice Darline Graham in vista delle elezioni di Midterm. Gli oppositori hanno interrotto il discorso del Capo della Casa Bianca creando tensioni sugli spalti. “È stato ridicolo. Orribile. Un rumore disgustoso. Non so cosa fosse… Non so cosa ci fosse di sbagliato in quella persona”, ha commentato in un’occasione il presidente Usa. I contestatori sono stati cacciati dalla sala tra le urla dei sostenitori di Trump che hanno coperto la protesta con il coro “Usa, Usa”. Mentre venivano allontanati c’è stata una piccola rissa sugli spalti, che lo stesso presidente Usa ha commentato dal palco: “Chi ha dato quel pugno?“.