Russia libera detenuto Usa: l’arrivo di Stephen Hubbard in Texas

Un aereo con a bordo l’americano Stephen Hubbard è atterrato al Kelly Field di San Antonio, in Texas, dopo la sua liberazione da una prigione in Russia, dove è stato detenuto per oltre 4 anni. Hubbard, 74 anni, insegnante in pensione del Michigan, era stato arrestato in Ucraina nel 2022 e successivamente condannato da un tribunale russo con l’accusa di aver combattuto al fianco delle forze ucraine. La sua famiglia ha contestato le accuse e si è adoperata per ottenere la sua liberazione. Il suo ritorno in Texas gli permetterà di ricongiungersi con i parenti e di ricevere cure mediche dopo anni di detenzione.