Proteste a Baghdad, studentesse in marcia a Sadr City contro il divieto dell’hijab in Azerbaigian

Dopo che il governo azero ha vietato l’ingresso a scuola con l’hijab per le studentesse dell’Azerbaigian, anche le coetanee irachene si sono mobilitate per esprimere solidarietà alle ragazze, manifestando a loro volta contro il no al velo. Le foto che vi proponiamo mostrano la mobilitazione studentesca alla periferia di Baghdad, capitale dell’Iraq: le ragazze hanno risposto all’appello del religioso sciita Muqtada al-Sadr, che nei giorni scorsi ha invitato a protestare.