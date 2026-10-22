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sabato 24 ottobre 2026

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Proteste a Baghdad, studentesse in marcia a Sadr City contro il divieto dell’hijab in Azerbaigian

Proteste a Baghdad, studentesse in marcia a Sadr City contro il divieto dell’hijab in Azerbaigian
Studenti iracheni tengono in alto bandiere dell’Iraq in una scuola superiore a Sadr City, alla periferia di Baghdad in risposta all’appello del religioso sciita Muqtada al-Sadr a protestare contro la decisione di vietare l’hijab nelle scuole in Azerbaigian (Foto AP/Hadi Mizban)
Redazione
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Studenti iracheni tengono in alto bandiere dell'Iraq in una scuola superiore a Sadr City, alla periferia di Baghdad in risposta all'appello del religioso sciita Muqtada al-Sadr a protestare contro la decisione di vietare l'hijab nelle scuole in Azerbaigian (Foto AP/Hadi Mizban)
Studenti iracheni tengono in alto bandiere dell'Iraq in una scuola superiore a Sadr City, alla periferia di Baghdad in risposta all'appello del religioso sciita Muqtada al-Sadr a protestare contro la decisione di vietare l'hijab nelle scuole in Azerbaigian (Foto AP/Hadi Mizban)
Studenti iracheni tengono in alto bandiere dell'Iraq in una scuola superiore a Sadr City, alla periferia di Baghdad in risposta all'appello del religioso sciita Muqtada al-Sadr a protestare contro la decisione di vietare l'hijab nelle scuole in Azerbaigian (Foto AP/Hadi Mizban)
Studenti iracheni tengono in alto bandiere dell'Iraq in una scuola superiore a Sadr City, alla periferia di Baghdad in risposta all'appello del religioso sciita Muqtada al-Sadr a protestare contro la decisione di vietare l'hijab nelle scuole in Azerbaigian (Foto AP/Hadi Mizban)
Studenti iracheni tengono in alto bandiere dell'Iraq in una scuola superiore a Sadr City, alla periferia di Baghdad in risposta all'appello del religioso sciita Muqtada al-Sadr a protestare contro la decisione di vietare l'hijab nelle scuole in Azerbaigian (Foto AP/Hadi Mizban)
Studenti iracheni tengono in alto bandiere dell'Iraq in una scuola superiore a Sadr City, alla periferia di Baghdad in risposta all'appello del religioso sciita Muqtada al-Sadr a protestare contro la decisione di vietare l'hijab nelle scuole in Azerbaigian (Foto AP/Hadi Mizban)

Dopo che il governo azero ha vietato l’ingresso a scuola con l’hijab per le studentesse dell’Azerbaigian, anche le coetanee irachene si sono mobilitate per esprimere solidarietà alle ragazze, manifestando a loro volta contro il no al velo. Le foto che vi proponiamo mostrano la mobilitazione studentesca alla periferia di Baghdad, capitale dell’Iraq: le ragazze hanno risposto all’appello del religioso sciita Muqtada al-Sadr, che nei giorni scorsi ha invitato a protestare.

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