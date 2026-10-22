Premio Sacharov 2026 alla Corte Penale Internazionale: la decisione del Parlamento Ue

Il Parlamento europeo assegna il Premio Sacharov 2026 per la libertà di pensiero collettivamente alla Corte penale internazionale (Cpi) e ai suoi funzionari.

“L’Unione europea si fonda sul rispetto del diritto internazionale. Con questo premio conferito alla Corte penale internazionale e ai suoi funzionari, il Parlamento europeo riconosce l’operato di coloro che rendono giustizia alle vittime, anche attraverso indagini, azioni penali e processi. Questi devono poter svolgere il proprio lavoro in modo indipendente. Continueremo a difendere questo principio”, ha detto la presidente Roberta Metsola.

La Corte penale internazionale (Cpi) indaga e, se giustificato, giudica le persone accusate dei crimini più gravi motivo di allarme per l’intera comunità internazionale: genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini di aggressione. La Corte svolge un ruolo fondamentale nella lotta globale all’impunità: attraverso la giustizia penale internazionale, chiama i responsabili a rispondere delle loro azioni e si adopera per evitare che i crimini si ripetano. In qualità di organo giurisdizionale di ultima istanza, inoltre, integra l’operato dei tribunali nazionali. Disciplinata da un trattato internazionale noto come Statuto di Roma, la CPI è la prima corte penale internazionale permanente al mondo. Il premio mette in risalto l’operato della Corte, che comprende indagini, azioni penali, processi e l’emissione o l’autorizzazione di mandati d’arresto in casi riguardanti, tra l’altro, l’Afghanistan, la Russia, Israele, la Repubblica democratica del Congo, l’Uganda, il Mali, la Libia e la Repubblica centrafricana.

Nelle relazioni annuali del 2025 sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune e sui diritti umani e la democrazia nel mondo, i deputati hanno espresso profonda preoccupazione per le crescenti minacce e le varie ondate di sanzioni imposte alla Cpi e ai suoi procuratori, giudici, membri del personale e partner a partire dal 2025, in particolare dagli Stati Uniti, denunciandole come gravi attacchi al sistema giudiziario internazionale. Il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione europea ad attivare il cosiddetto ‘regolamento di blocco‘ dell’Ue per proteggere i funzionari della Cpi da attacchi extraterritoriali e per consentire alla Corte di proseguire con le sue attività in piena indipendenza. Il regolamento di blocco tutela gli operatori europei, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal settore in cui operano, annullando all’interno dell’UE l’efficacia di qualsiasi decisione giudiziaria straniera basata su leggi straniere. Inoltre, consente loro di chiedere in sede giudiziaria il risarcimento dei danni causati dall’applicazione extraterritoriale di leggi straniere. Nelle relazioni citate sopra, i deputati europei hanno accolto con favore la decisione di mantenere il sostegno finanziario dell’Ue alla Corte, in un momento particolarmente difficile per la giustizia internazionale. Poiché tutti gli Stati membri sono parte dello Statuto di Roma e sono dunque tenuti ad attuare le decisioni della Corte, i deputati hanno inoltre sottolineato che la crescente inosservanza del diritto internazionale e la politicizzazione dei dibattiti riguardanti le istituzioni giudiziarie internazionali rappresentano, a loro avviso, una minaccia esistenziale per l’ordine mondiale basato sul diritto internazionale .Nel 2025 e 2026 la presidente e diversi giudici della Cpi hanno visitato le commissioni del Parlamento europeo per illustrare ai deputati le conseguenze delle sanzioni statunitensi sulle loro funzioni professionali e sulla loro vita privata.

Von der Leyen: “Bene premio Sacharov a Cpi, deve essere libera da pressioni”

“Accolgo con favore il conferimento del Premio Sacharov alla Corte penale internazionale. Per le vittime dei crimini più gravi al mondo, la giustizia significa avere una voce. La Corte penale internazionale deve essere libera di perseguire la propria missione, in modo indipendente e senza subire pressioni o intimidazioni”, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

I welcome the Sakharov Prize awarded to the International Criminal Court. For victims of the world’s gravest crimes, justice means a voice. The @IntlCrimCourt must be free to pursue its mission, independently, and without pressure or intimidation. Europe stands firmly behind President Tomoko Akane, the Court’s judges and officials, and their vital work for a world governed by rules. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2026

“L’Europa – ha sottolineato – sostiene con fermezza la presidente Tomoko Akane, i giudici e i funzionari della Corte, nonché il loro lavoro fondamentale a favore di un mondo governato da regole”.

Presidente Cpi: “Premio arriva in momento di sfide senza precedenti”

“La Corte penale internazionale esprime la propria gratitudine al Parlamento europeo per aver conferito alla Corte e ai suoi funzionari il Premio Sacharov per la libertà di pensiero di quest’anno. Questo riconoscimento giunge in un momento in cui la Corte e i suoi funzionari si trovano ad affrontare sfide senza precedenti, tra cui sanzioni volte a ostacolare il mandato giudiziario dell’istituzione”, ha dichiarato la presidente della Corte penale internazionale Tomoko Akane. “In tale contesto, il Premio assume un significato particolare, riaffermando l’importanza di istituzioni giudiziarie indipendenti e di coloro che si impegnano a far rispettare il diritto internazionale. Esso sottolinea l’importanza di una costante cooperazione e di un sostegno a livello internazionale, affinché la Corte possa adempiere al proprio mandato in modo indipendente e imparziale, al servizio della giustizia e delle vittime dei crimini più gravi”. Akane ha evidenziato che “se da un lato questo premio riconosce l’operato della Corte nel contrastare l’impunità e nel garantire processi equi, dall’altro costituisce un importante riconoscimento del ruolo della giustizia internazionale quale pilastro di una pace duratura“. E ha concluso: “In un mondo segnato dal moltiplicarsi dei conflitti, non può esservi pace senza giustizia, né sicurezza senza il rispetto del diritto”.