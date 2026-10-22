Polonia, migliaia di donne chiedono l’aborto libero e legale: manifestazioni in oltre 20 città

In Polonia le donne scendono in piazza oggi in oltre 20 città per protestare contro la mancanza di accesso all’aborto libero e legale. Accusano il governo liberale del primo ministro Donald Tusk di non aver mantenuto la promessa di allentare le rigide leggi sull’aborto e protestano nonostante martedì il Parlamento abbia approvato due disegni di legge volti ad alleggerire le norme in materia. È probabile che sulle misure il presidente conservatore Karol Nawrocki ponga il veto.

Zofia Marcinek dell’Abortion Dream Team, un gruppo di attivisti per i diritti riproduttivi con sede a Varsavia, afferma che l’approvazione dei disegni di legge in questo momento, a un anno dalle prossime elezioni parlamentari, costituisce un “gesto simbolico” più che un vero e proprio sforzo per riformare la legge sull’aborto. Ha aggiunto che il governo liberale sa che i disegni di legge non hanno alcuna possibilità di superare il veto di Nawrocki e ha semplicemente cercato di dare l’impressione di agire perché ha bisogno del sostegno delle donne per vincere le elezioni del prossimo anno.

L’aborto legale in Polonia è consentito solo in 3 casi

Dal 1993 nella Polonia cattolica l’aborto legale è consentito solo in caso di gravi anomalie fetali, di rischio per la vita e la salute della madre, oppure se la gravidanza è il risultato di uno stupro o di un incesto. Da allora le donne polacche hanno continuato a premere per la legalizzazione dell’aborto, anche attraverso la “Protesta Nera”, una serie di imponenti manifestazioni nazionali di donne vestite di nero iniziate nel 2016. Anziché essere liberalizzate, le leggi polacche sull’aborto sono state ulteriormente inasprite, vietando nel 2020 l’aborto in caso di difetti congeniti del feto sotto il governo nazional-conservatore del partito Diritto e Giustizia (PiS).

Nella maggioranza dei casi viene praticato illegalmente

Nonostante le leggi, gli aborti rimangono comuni in Polonia: la stragrande maggioranza viene praticata illegalmente, da donne a casa propria, utilizzando pillole procurate all’estero. Queste donne non rischiano la reclusione, ma i medici o i familiari che le aiutano possono essere perseguiti penalmente. L’aborto rimane inoltre un argomento tabù in Polonia, che ora ha una delle leggi sull’aborto più restrittive in Europa, con solo Malta che impone limiti più severi.

Le promesse di Tusk

La coalizione pro Ue di Tusk ha vinto le elezioni del 2023 in parte grazie alla promessa di liberalizzare le leggi polacche sull’aborto, ma nel 2024 Tusk ha affermato che il suo governo non sarebbe stato in grado di superare il probabile veto di un presidente conservatore. Sono state invece introdotte misure per impedire agli ospedali di rifiutarsi di praticare aborti legali per motivi religiosi. “Lo Stato si schiererà in modo sempre più efficace dalla parte della donna quando questa dovrà prendere decisioni drammatiche nella sua vita”, aveva affermato Tusk nel 2024 annunciando le misure.

Donald Tusk, Woodstock, Regno Unito, 18 luglio 2024 (Justin Tallis/Pool Photo via AP, File)

Secondo i dati del fondo sanitario nazionale, gli ospedali polacchi hanno effettuato 573 aborti nella prima metà del 2026, rispetto ai 452 dell’intero 2022 prima che Tusk salisse al potere. Ma gli attivisti sostengono che ogni anno si verifichino decine di migliaia di aborti al di fuori degli ospedali. Gli attivisti che organizzano le proteste di giovedì sostengono che il governo Tusk abbia tradito le donne polacche e che le affermazioni di Tusk secondo cui l’accesso delle donne all’aborto sia migliorato durante il suo mandato abbiano in realtà reso più complicato per alcune donne ottenere assistenza.

“Le promesse del governo fungono da una sorta di disinformazione”, ha dichiarato Marcinek ad Associated Press, “le donne che rimangono incinte sentono il primo ministro dire che va tutto bene, che c’è accesso all’aborto, e poi finiscono in ospedale e si rendono conto che non è così. Quindi si rivolgono a noi quando è ormai troppo tardi e aiutarle diventa molto complicato e costoso”.

Il lavoro dell’Abortion Dream Team

Nel frattempo i donatori internazionali sono meno interessati a sostenere i diritti delle donne polacche perché credono erroneamente che la situazione sia migliorata, ha affermato Marcinek. Nel 2025 l’Abortion Dream Team ha aperto una “clinica per l’aborto” di fronte al palazzo del Parlamento a Varsavia, dove le donne possono ottenere informazioni sulle opzioni a loro disposizione o persino assumere le pillole abortive in compagnia di attiviste che le sostengono.

Il distributore automatico di pillole abortive

Questo settembre le attiviste hanno anche inaugurato in quella stessa sede un distributore automatico di pillole abortive, soprannominato “Abortomat”. Il distributore è gestito dall’organizzazione femminista internazionale senza scopo di lucro Women Help Women. Ciò consente alle donne che necessitano di un aborto di ottenere le pillole il giorno dopo, anziché attendere fino a due settimane per la consegna a domicilio, ha spiegato Marcinek.

“Ci sono anche persone che non possono ordinare in sicurezza tali pillole al proprio indirizzo, ad esempio a causa di una famiglia ostile o di un partner violento”, ha spiegato, “queste donne possono ottenere un codice pin e ritirare le pillole dal distributore il giorno successivo”. “In Polonia, fornire assistenza per un aborto è un reato penale. Anche il semplice passaggio delle pillole da una persona all’altra può essere considerato un reato”, ha scritto l’Abortion Dream Team in una dichiarazione. “Ecco perché stiamo aggirando il Codice Penale e portando l’aborto nel XXI secolo”, ha concluso.