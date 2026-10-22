Il tifone Champi verso Taiwan, i pescherecci rientrano in porto

I pescherecci nel nord di Taiwan sono tornati nei rispettivi porti con l’avvicinarsi del tifone Champi alla parte settentrionale dell’isola. Mercoledì in tarda serata, l’Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan (CWA) ha emesso un’allerta marittima per la perturbazione. Il direttore generale del porto di Badouzi ha avvertito che tutte le zone di pesca nel nord di Taiwan saranno interessate dal fenomeno, ostacolando qualsiasi attività di pesca. Giovedì pomeriggio la CWA ha emesso anche un’allerta terrestre per il tifone Champi. La periferia del tifone dovrebbe raggiungere la costa orientale di Taiwan nelle prime ore di venerdì.