Germania, arrestato ucraino sospettato di spionaggio per conto della Russia

In Germania un cittadino ucraino sospettato di aver svolto attività di spionaggio per conto di un servizio di intelligence russo è stato arrestato oggi nel distretto di Oder-Spree, nel Brandeburgo, da agenti dell’Ufficio federale di polizia criminale (Bka). La Procura federale tedesca ha precisato che l’uomo, identificato come Vadym Y., è accusato di attività di intelligence per conto di una potenza straniera. L’arresto è avvenuto sulla base di un mandato emesso il 15 ottobre dalla Corte federale di giustizia. Secondo gli inquirenti, il sospettato era in contatto almeno dal luglio 2025, attraverso un intermediario, con un servizio segreto russo e raccoglieva dalla Germania informazioni di rilevanza militare nel contesto della guerra in Ucraina. Tra queste figuravano dati sulla produzione di veicoli blindati, munizioni ed esplosivi, nonché sul personale e sulle installazioni militari presso le basi destinate alla difesa del fianco orientale della Nato. Alcune informazioni erano pubblicamente accessibili, mentre altre sarebbero state ottenute attraverso contatti mirati con persone operanti nell’industria europea degli armamenti. L’uomo comparirà domani davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia, che deciderà sulla custodia cautelare. Le indagini sono state avviate sulla base di informazioni trasmesse dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio di intelligence interno tedesco, e sono condotte dal Bka.

Lo scorso agosto era inoltre emersa la scoperta di un presunto deposito di armi riconducibile ai servizi segreti russi nel Brandeburgo. Le autorità di sicurezza avevano individuato, in un’area boschiva al confine con Berlino, un nascondiglio allestito professionalmente contenente due armi da fuoco cariche. Secondo quanto riferito dalla “Süddeutsche Zeitung”, l’intelligence interna tedesca disponeva di indizi secondo cui il deposito avrebbe potuto essere utilizzato dai servizi segreti russi. Le armi sarebbero state destinate ad agenti incaricati di compiere attentati o altre operazioni violente sul territorio tedesco. Un sospettato si trova in carcere in Romania. Il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt aveva dichiarato ad agosto che non si poteva escludere il coinvolgimento di “potenze straniere”. Sempre all’inizio di agosto, un presunto attentato di matrice russa contro un aereo cargo ucraino era fallito all’aeroporto di Lipsia/Halle. Il velivolo era stato avvicinato da un drone carico di esplosivo che, probabilmente solo per una circostanza fortuita, non era esploso.

Merz: “Non sorprende arresto spia per Mosca, possibili nuovi casi”

“Non mi sorprende. Probabilmente vedremo casi simili con maggiore frequenza nei prossimi mesi e anni“, ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante una conferenza stampa in Montenegro, a margine del vertice del Processo di Berlino, commentando l’arresto nel Brandeburgo di un cittadino ucraino sospettato di aver raccolto informazioni militari per conto dell’intelligence russa. “La Repubblica federale tedesca è bersaglio di un’intensa attività di spionaggio“, ha sottolineato Merz. “Da questo punto di vista, il fatto che il caso sia stato scoperto oggi rappresenta un successo. Ma non facciamoci illusioni: le attività dei servizi segreti russi in Germania restano a livelli elevati”, ha aggiunto il cancelliere.