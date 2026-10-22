Cisgiordania, fermate cinque attiviste italiane. La Farnesina chiede chiarimenti a Israele

La Farnesina ha reso noto di essersi attivata per ottenere informazioni sul fermo di alcune attiviste italiane nel villaggio di al-Bweib, a sud di Hebron, in Cisgiordania, mentre accompagnavano agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Le connazionali – viene spiegato – sono state fermate oggi dalle Forze di difesa israeliane insieme ad altri attivisti internazionali.

Sono cinque (e non quattro) le cittadine italiane fermate oggi in Cisgiordania assieme ad altri attivisti internazionali. Lo riferiscono fonti della Farnesina, spiegando che il numero esatto è stato comunicato questa sera dal ministero israeliano degli Esteri al Consolato d’Italia a Gerusalemme. Le cinque sono ancora presso la stazione di polizia di Kiryat Arba, dove sarebbero state sottoposte ad interrogatorio dopo essere state fermate. Le attiviste stavano svolgendo un’azione di protezione di agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Le autorità israeliane hanno riferito che potrebbero essere rilasciate ed espulse presto, ma senza dare garanzie. L’ambasciata e il consolato italiani hanno chiesto il rilascio immediato, anche per la mancanza di chiarezza sulle condizioni della loro detenzione. Il Consolato ha, inoltre, chiesto con insistenza di poter contattare e incontrare le connazionali, alle quali sono stati sequestrati i telefoni cellulari.

Scotto (Pd): “Preoccupati, chiediamo misure chiare verso Israele”

“Siamo preoccupati per le attiviste italiane fermate a sud di Hebron. La Farnesina chiede chiarimenti. Bisogna proteggere chi fa solidarietà in un territorio dove c’è la guerra e dove ormai i coloni stanno distruggendo ogni possibilità di vita per i palestinesi. Chiediamo misure chiare nei confronti di Israele: l’Italia non può continuare a fare finta di niente”. Così il deputato Arturo Scotto, capogruppo PD in Commissione Lavoro.