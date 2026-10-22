A Teheran ‘Donald Trump’ rinchiuso in una cella: la performance artistica in piazza Tajrish – Foto

Un attore che interpretava il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rinchiuso in una cella ha attirato l’attenzione dei passanti nella zona nord di Teheran, in Iran. Lo spettacolo, organizzato dallo Stato, è l’ultima trovata pubblicitaria degli estremisti iraniani, tra le speculazioni su una possibile ripresa degli attacchi e gli sforzi regionali per porre fine alla guerra. Il cartellone pubblicitario in piazza Tajrish, a nord della capitale Teheran, è stato esposto martedì in tarda serata. I sostenitori del governo organizzano, quasi quotidianamente, raduni anti-statunitensi nella piazza. Un Trump solitario cammina e di tanto in tanto si siede nella cella durante lo spettacolo.