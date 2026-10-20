Ucraina, Zelensky: "Nessuna spiegazione per le limitazioni a Starlink in Ucraina"

(LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di non avere ancora una spiegazione per le improvvise limitazioni di velocità imposte all’Ucraina per l’utilizzo di Starshield, la versione militare del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, che rappresenta la spina dorsale delle operazioni e delle comunicazioni dei droni ucraini. Intervenendo durante un incontro online con una delegazione bipartisan del Senato e della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Zelensky ha affermato che l’Ucraina continua a subire alcune limitazioni, “e non abbiamo ancora una spiegazione, solo diverse storie strane”.