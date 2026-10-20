Ucraina, Zelensky in Norvegia per colloqui. Vance: “Kiev non deve entrare nella Nato” – La diretta

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, sarà in visita oggi in Norvegia dove incontrerà tra gli altri il primo ministro Jonas Gahr Støre e il presidente finlandese Alexander Stubb. Lo rende noto il governo nonrvegese. Zelensky sarà inoltre ricevuto in udienza dal re e visiterà il parlamento. “Il presidente Zelensky ha chiesto a Norvegia e Finlandia di organizzare un incontro nell’ambito del lavoro diplomatico in corso, in un momento critico per l’Ucraina”, si legge nella nota.
Punti chiave
- Usa-Russia, Mosca: "Interesse per vertice a 3 con Xi ma niente di definitivo"
- Russia-Cina, Cremlino: "Ancora no date per visita Xi Jinping"
- Zelensky sente Rubio: "Conversazione su temi sostanziali"
- Vance: "Non credo che debba entrare nella Nato"
- 3 morti e 6 feriti dopo raid russo in regione di Kiev
- Media: anche Witkoff a Oslo per incontrare Zelensky
Non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo sullo svolgimento del vertice Russia-Cina-Usa a margine del vertice Apec a Shenzhen. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko. “Non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo sullo svolgimento di questo incontro”, ha dichiarato rispondendo a una domanda dell’agenzia Interfax. “C’è interesse da parte di tre Paesi, ma in termini pratici, per quanto ne so, non se ne è ancora discusso”, ha dichiarato. Il vertice Apec si terrà il 18 e 19 novembre a Shenzhen.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato alla Tass che non ci sono ancora date per la visita di Xi Jinping in Russia. Il leader cinese si è recato nel paese per l’ultima volta dal 7 al 10 maggio 2025. Xi Jinping ha visitato la Russia 11 volte da quando si è insediato nel 2013, di cui due visite di Stato e tre visite ufficiali. Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la Cina l’ultima volta il 19 e 20 maggio di quest’anno per celebrare il 25° anniversario della firma del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra Mosca e Pechino.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto di aver avuto una conversazione telefonica “sostanziale” con il segretario di Stato americano Marco Rubio. “Sono grato per la sua disponibilità ad aiutare e per la sua posizione chiara”, ha aggiunto il leader di Kiev spiegando che i punti toccati sono stati “i missili intercettori, necessari per proteggere vite umane; l’allerta precoce sugli attacchi missilistici russi, fondamentale; la situazione relativa a Starlink/Starshield, che deve essere ripristinata”. “Naturalmente, tutto ciò si svolge nel contesto dei nostri sforzi diplomatici per porre fine a questa orribile guerra e alla continua uccisione di persone. Abbiamo concordato di risentirci presto per un aggiornamento”, ha detto infine Zelensky ringraziando Rubio per “l’approccio costruttivo” e tutti quelli che in America “sostengono approcci equi”.
Il vicepresidente statunitense JD Vance ha affermato che l’Ucraina non dovrebbe aderire alla Nato. “Per quanto ne so, non abbiamo un’alleanza formale con l’Ucraina. Non fanno parte della Nato e non credo che dovrebbero farne parte”, ha dichiarato in un’intervista al media digitale 2WAY. “Penso che siano un Paese ammirevole. Collaboreremo su alcune cose, ma saremo anche in disaccordo su altre”, ha aggiunto.
Un uomo e due donne sono stati uccisi e altre sei persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro un edificio adibito a stabilimento di produzione e magazzino nel distretto di Obukhiv, nella regione di Kiev. Lo hanno reso noto le autorità locali. In seguito all’attacco è scoppiato un incendio che è stato spento dalle squadre di emergenza.
L’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, si sta recando a Oslo per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo scrive Axios. Alla riunione dovrebbero prendere parte anche il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre e rappresentanti di Ue e Nato. L’obiettivo – viene spiegato – è quello di continuare a concordare una proposta globale che possa costituire la base per la ripresa dei negoziati con la Russia. Witkoff dopo Oslo potrebbe recarsi a Mosca per presentare le idee elaborate in consultazione con l’Ucraina e i partner europei. Jared Kushner, influenzato, non partirà per l’Europa e si collegherà da remoto.