Ucraina, Zelensky in Norvegia per colloqui. Vance: “Kiev non deve entrare nella Nato” – La diretta

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, sarà in visita oggi in Norvegia dove incontrerà tra gli altri il primo ministro Jonas Gahr Støre e il presidente finlandese Alexander Stubb. Lo rende noto il governo nonrvegese. Zelensky sarà inoltre ricevuto in udienza dal re e visiterà il parlamento. “Il presidente Zelensky ha chiesto a Norvegia e Finlandia di organizzare un incontro nell’ambito del lavoro diplomatico in corso, in un momento critico per l’Ucraina”, si legge nella nota.