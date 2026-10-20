Ucraina, Trump: "Credo sia ora che qualcun altro negozi per conto di Zelensky"

(LaPresse) – Il presidente Donald Trump ha affermato che la Russia “si è comportata bene con l’Ucraina”, aggiungendo “non ha fatto granché”. Ha anche suggerito che qualcun altro, oltre al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dovrebbe negoziare per conto di Kiev. Parlando con i giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca per una tappa della campagna elettorale in Kansas, Trump ha attaccato Zelensky, affermando che “avrebbe dovuto risolvere questa guerra molto tempo fa”. “Penso che sia ora che qualcun altro negozi per conto dell’Ucraina”, ha detto Trump.