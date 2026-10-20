Ucraina, edificio in fiamme dopo raid russo: quattro morti e 27 feriti nelle ultime 24 ore

Gli attacchi russi condotti con missili e droni nella regione di Kiev, in Ucraina, hanno provocato quattro morti e 27 feriti nelle ultime 24 ore, tra cui otto bambini. A riferirlo è la polizia regionale. Secondo quanto comunicato dalle autorità su Telegram, le offensive hanno colpito i distretti di Bucha, Obukhiv e Vyshhorod. Nel nord-est del Paese, un altro attacco russo ha causato un vasto incendio in un edificio residenziale a Sumy. I vigili del fuoco intervenuti sul posto sono stati costretti a sospendere temporaneamente le operazioni di spegnimento e a mettersi al riparo per il rischio di nuovi attacchi. Una volta cessato il pericolo immediato, sono riusciti a domare le fiamme, secondo quanto riferito dal servizio di emergenza.