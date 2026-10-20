Migranti, Trump: "Se l'Europa non troverà una soluzione, saremo costretti ad andarcene"

(LaPresse) – Il presidente Donald Trump ha tenuto un comizio in Kansas cercando di galvanizzare gli elettori repubblicani in vista delle elezioni del 3 novembre. Durante il suo discorso, durato circa un’ora e 38 minuti, Trump si è rivolto all’Europa. Ha criticato la situazione e parlando di immigrazione ha affermato: “Siamo al fianco dell’Europa, nonostante i suoi difetti, le sue debolezze, e speriamo che quello che sta succedendo lì sia solo temporaneo, perché l’ho visto con i miei occhi e sono semplicemente sbalordito. Potevo prevederlo. Potevo prevederlo già 10 anni fa, stava succedendo, ma se non troveranno presto una soluzione, e devono trovarla, non avremo altra scelta che andarcene, andarcene, non avremo scelta. È una situazione molto seria. Non permetteremo che accada qui”.