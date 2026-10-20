Indonesia, incendio a bordo di un traghetto: l'evacuazione dei passeggeri

Un grosso incendio è scoppiato a bordo di un traghetto in Indonesia occidentale. Secondo quanto riferito dalle autorità, i soccorritori hanno tratto in salvo tutti i passeggeri e l’equipaggio della nave che martedì ha preso fuoco mentre si avvicinava al porto di Merak a Cilegon, nella provincia di Banten sull’isola di Giava. “L’evacuazione è stata completata nel giro di un’ora”, ha dichiarato Windy Andale, portavoce della compagnia di traghetti statale PT ASDP Indonesia Ferry, aggiungendo che martedì sera le squadre di emergenza dell’autorità portuale, dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso (Basarnas) e della polizia stavano continuando a lavorare per gestire l’incidente. Si indaga sulle cause del rogo.