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martedì 20 ottobre 2026

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Il sultano dell'Oman ricevuto da Re Carlo, la cerimonia al castello di Windsor

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Re Carlo III ha ricevuto oggi il sultano dell’Oman Haitham bin Tarik al Castello di Windsor, all’inizio di una visita di Stato di tre giorni. Il Regno Unito punta così a rafforzare i legami con un alleato di importanza strategica, stretto tra le pressioni delle due parti nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il Paese del Golfo sta svolgendo un ruolo cruciale nei negoziati per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il sultano è stato accolto con colpi d’artiglieria a salve in suo onore, un giro in carrozza attraverso la città di Windsor e una guardia d’onore militare. La giornata si concluderà con una sontuosa cena al palazzo. Mercoledì il sultano terrà colloqui con il primo ministro Andy Burnham e pronuncerà un discorso davanti a esponenti del mondo imprenditoriale a Londra, prima della partenza prevista per il giorno successivo.