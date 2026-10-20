Il sultano dell'Oman ricevuto da Re Carlo, la cerimonia al castello di Windsor

Re Carlo III ha ricevuto oggi il sultano dell’Oman Haitham bin Tarik al Castello di Windsor, all’inizio di una visita di Stato di tre giorni. Il Regno Unito punta così a rafforzare i legami con un alleato di importanza strategica, stretto tra le pressioni delle due parti nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il Paese del Golfo sta svolgendo un ruolo cruciale nei negoziati per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il sultano è stato accolto con colpi d’artiglieria a salve in suo onore, un giro in carrozza attraverso la città di Windsor e una guardia d’onore militare. La giornata si concluderà con una sontuosa cena al palazzo. Mercoledì il sultano terrà colloqui con il primo ministro Andy Burnham e pronuncerà un discorso davanti a esponenti del mondo imprenditoriale a Londra, prima della partenza prevista per il giorno successivo.