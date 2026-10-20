Il sultano dell’Oman a Windsor accolto dal Principe William

Il principe William, principe di Galles, ha accolto il Sultano Haitham bin Tarik dell’Oman nella residenza londinese del sultano, nell’ambito di una visita di Stato che durerà tre giorni. Il sultano è arrivato a Londra ieri sera all’aeroporto di Stanstead. La Gran Bretagna cerca di rafforzare un alleato strategicamente importante, messo alle strette da entrambe le parti nella guerra tra Stati Uniti e Iran. L’Oman, ex protettorato britannico che ha ottenuto l’indipendenza nel 1951, si affaccia sulla sponda occidentale dello Stretto di Hormuz, il che lo rende fondamentale per gli sforzi internazionali volti ad aumentare il flusso di petrolio attraverso la via navigabile che collega il Golfo Persico ai mercati mondiali.