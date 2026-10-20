Germania, manifestazioni in 9 città il 31 ottobre contro il carovita e per la scuola

Gruppi della sinistra radicale tedesca stanno organizzando una giornata di proteste per il 31 ottobre in nove grandi città della Germania, sull’onda delle manifestazioni e degli scontri violenti registrati nelle ultime settimane in Francia. Lo riferisce la Bild, secondo cui le autorità di sicurezza tedesche stanno prendendo seriamente in considerazione il rischio di disordini e preparando un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine. L’iniziativa, promossa dal movimento ‘Gen Z regelt das’ (‘La Gen Z prende in mano la situazione’), prevede manifestazioni a Berlino, Francoforte, Amburgo, Colonia, Stoccarda, Brema, Monaco, Lipsia e Düsseldorf, con inizio alle 14 o alle 16 e possibili iniziative fino a tarda sera. Le mobilitazioni, sostenute secondo il quotidiano da numerose organizzazioni e gruppi, tra cui l’organizzazione giovanile della Linke, riguardano temi come il caro vita, le condizioni delle scuole, il servizio militare e la questione palestinese.

Sui social appelli alla protesta

Sui social network circolano appelli alla protesta, alcuni dei quali accompagnati da immagini e messaggi che, secondo Bild, evocano episodi di violenza. Volantini per promuovere le manifestazioni sarebbero inoltre diffusi nelle scuole. Berlino e Francoforte sono indicate come i principali centri della mobilitazione. “Le nostre autorità di sicurezza hanno già ben presente la data del 31 ottobre. La nostra polizia sarà presente in forze, preparata e agirà con fermezza. Non tollererà alcuna violenza contro persone o cose”, ha dichiarato alla Bild il ministro dell’Interno dell’Assia, Roman Poseck. “Non permetteremo che estremisti di sinistra determinino l’aspetto delle nostre città e diano letteralmente alle fiamme beni materiali e valori umani”, ha aggiunto.