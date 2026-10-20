Francia, strade deserte a Parigi dopo il coprifuoco imposto dalla polizia

Strade deserte a Parigi a causa del coprifuoco imposto dalla polizia, dopo un fine settimana segnato dalle peggiori rivolte degli ultimi anni in Francia, che hanno preso di mira municipi, altri edifici pubblici e migliaia di attività commerciali in tutto il Paese. L’ordinanza è stata diffusa per proteggere “persone e proprietà dalla violenza e dai saccheggi”, ha reso noto in un comunicato della polizia parigina. Il coprifuoco ha vietato a chiunque di entrare o rimanere in Place de la République, dove si sono verificati gli scontri di sabato, e nel quartiere commerciale di Les Halles, anch’esso oggetto di saccheggi. Il coprifuoco è rimasto in vigore dalle 23:00 di lunedì alle 6:00 di martedì. I due luoghi in questione sono rimasti presidiati dalla polizia, che ha invitato i pochi passanti a percorrere strade alternative, mentre ad altri presenti sul posto venivano controllati i documenti d’identità. Un elicottero con un faro acceso ha sorvolato più volte il centro commerciale di Les Halles.