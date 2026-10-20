Elezioni Midterm Usa 2026, al via il voto anticipato in Texas: lunghe code ai seggi

Nel primo giorno di voto anticipato in Texas, gli elettori di Houston si sono recati alle urne in vista delle elezioni di Midterm Usa 2026 del 3 novembre. In alcuni seggi, l’attesa per poter votare ha superato un’ora. Il deputato democratico statale James Talarico è in corsa per un seggio del Texas al Senato degli Stati Uniti e sfida il procuratore generale repubblicano Ken Paxton. Sul fronte delle elezioni per il governatorato, invece, il democratico Hinojosa si confronta con il governatore repubblicano uscente Greg Abbott. Paxton, sostenuto dal presidente Donald Trump, ha sconfitto alle primarie di ballottaggio di maggio il senatore uscente John Cornyn, in carica da quattro mandati. Cornyn è così diventato il primo senatore repubblicano del Texas a non ottenere la candidatura del partito per la rielezione. In Texas, nessun candidato democratico ha vinto un’elezione a livello statale da oltre trent’anni.