Brasile, protesta contro Meta per presunta interferenza elettorale: manifestanti con la maschera di Zuckerberg

(LaPresse) – Un gruppo di persone ha protestato davanti alla sede del colosso tecnologico Meta a San Paolo, in Brasile, accusandola di interferenze nelle elezioni brasiliane. Venerdì scorso, Meta ha negato le accuse di aver agito con parzialità politica durante la campagna presidenziale brasiliana, meno di un giorno dopo che la Corte elettorale del Paese aveva stabilito che la piattaforma dovesse garantire parità di trattamento al presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva e al candidato dell’opposizione Flávio Bolsonaro in vista del ballottaggio del 25 ottobre. La causa è stata intentata dalla campagna di Lula, che ha affermato che la società proprietaria di Instagram, Facebook e WhatsApp stesse utilizzando algoritmi e limitazioni all’intelligenza artificiale per favorire Bolsonaro. La causa in Brasile fa eco a casi simili in Europa, in Romania e Germania, dove i tribunali sono intervenuti in passato per correggere gli squilibri delle piattaforme. Meta ha risposto affermando che una serie di recenti problemi della piattaforma derivavano da guasti tecnici globali non correlati, da rigide misure antifrode e dal rispetto delle normative, piuttosto che da una censura mirata. Ha insistito sul fatto che i suoi sistemi non distribuiscono contenuti in base all’ideologia politica e ha sottolineato che le regole vengono applicate in modo equo.