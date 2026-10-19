Ucraina, Kiev dopo la nuova ondata di attacchi russi

(LaPresse) A Kiev una persona è rimasta uccisa e altre otto ferite a seguito di attacchi missilistici condotti dall’esercito russo nella notte. Lo riferisce su Facebook il servizio ucraino di emergenza statale, citato da Ukrinform. Le conseguenze dell’attacco russo si sono fatte sentire in almeno tre quartieri della città. In particolare, a Desnyanske, un edificio non residenziale è andato a fuoco e alcune auto e una stazione della metropolitana sono state danneggiate. Sul luogo del rogo è stato rinvenuto un cadavere. Un incendio è scoppiato in una struttura medica nel quartiere di Solomianskyi, danneggiando la facciata e le vetrate di un edificio a più piani. Un istituto scolastico ha riportato danni nel distretto di Dnipro. I soccorritori hanno già spento gli incendi causati dai raid russi.