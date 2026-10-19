Spagna, due donne anziane e una famiglia con bambini salvate dalle alluvioni

Due donne anziane trasportate in salvo attraverso le acque alluvionali e una famiglia con bambini soccorsa dai servizi di emergenza. In Spagna proseguono le operazioni di evacuazione nelle aree colpite dalle inondazioni: lunedì i soccorritori hanno utilizzato anche gli elicotteri nelle zone di Oliva e Pego. La Guardia Civil è dispiegata tra Valencia e Alicante, dove le forti piogge hanno provocato allagamenti diffusi. Le aree più colpite sono quelle di La Safor e della Marina Alta, tra Pego, Real de Gandia, Villalonga e Barx. In alcune zone le precipitazioni hanno superato i 500 litri per metro quadrato in 48 ore, con picchi oltre i 600. A Forna sono stati registrati 651 millimetri di pioggia fino alle 6.30 di lunedì mattina. Secondo l’agenzia meteorologica spagnola Aemet, la regione rischia di essere colpita dall’episodio di pioggia più intenso dal novembre 1987.