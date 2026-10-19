Scontri in Francia, coprifuoco a Parigi e in altre città

Nella Capitale diverse zone saranno off limits, come Place de la République e le vie intorno al Forum des Halles

Dalle 23 di oggi, lunedì 19 ottobre, scatterà un coprifuoco che interesserà diverse zone di Parigi, fra cui Place de la République e le vie intorno al Forum des Halles. La misura, adottata in seguito alle proteste contro il carovita e ai violenti scontri tra manifestanti e polizia, resterà in vigore fino alle 6 di mattina di martedì 20 ottobre. Lo riportano diversi media francesi. Secondo Bfmtv, il provvedimento dovrebbe riguardare non solo i minorenni.

Coprifuoco anche a Lille, Lione e Nizza

Coprifuoco anche in alcune zone delle città di Lille, Wattignies, Douai e Denain. Sarà valido dalle ore 20 alle 6 del mattino, per i prossimi due giorni. Restrizioni a Lione (dalle 21 alle 6) e anche a Nizza, nel sud del Paese, dove, a partire da stasera alle 21, i minorenni non potranno circolare nelle vie del centro. Lo ha annunciato il sindaco Eric Ciotti in un videomessaggio pubblicato sul suo account X.

Afin de protéger les Niçois, dès ce soir, 21h, j’instaure un couvre feu pour les mineurs. https://t.co/GNxGN1zbTF — Eric Ciotti (@eciotti) October 19, 2026

Coprifuoco a Parigi e nelle principali città francesi