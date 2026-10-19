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lunedì 19 ottobre 2026

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Scontri in Francia, coprifuoco a Parigi e in altre città

Scontri in Francia, coprifuoco a Parigi e in altre città
Parigi, 17 ottobre 2026 (AP Photo/Thibault Camus)
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Nella Capitale diverse zone saranno off limits, come Place de la République e le vie intorno al Forum des Halles

Dalle 23 di oggi, lunedì 19 ottobre, scatterà un coprifuoco che interesserà diverse zone di Parigi, fra cui Place de la République e le vie intorno al Forum des Halles. La misura, adottata in seguito alle proteste contro il carovita e ai violenti scontri tra manifestanti e polizia, resterà in vigore fino alle 6 di mattina di martedì 20 ottobre. Lo riportano diversi media francesi. Secondo Bfmtv, il provvedimento dovrebbe riguardare non solo i minorenni.

Coprifuoco anche a Lille, Lione e Nizza

Coprifuoco anche in alcune zone delle città di Lille, Wattignies, Douai e Denain. Sarà valido dalle ore 20 alle 6 del mattino, per i prossimi due giorni. Restrizioni a Lione (dalle 21 alle 6) e anche a Nizza, nel sud del Paese, dove, a partire da stasera alle 21, i minorenni non potranno circolare nelle vie del centro. Lo ha annunciato il sindaco Eric Ciotti in un videomessaggio pubblicato sul suo account X.

Coprifuoco a Parigi e nelle principali città francesi

  • Parigi dalle 23 alle 6 del mattino
  • Lione dalle 21 alle 6 del mattino
  • Nizza dalle 21 alle 6 del mattino
  • Lille dalle 20 alle 6 del mattino per i prossimi due giorni
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