Proteste in Francia, i gilet gialli annunciano nuova mobilitazione per sabato. A Parigi chiuso il Louvre

Il coordinamento dei gilet gialli, promotore delle manifestazioni di sabato in Francia contro il caro-vita, ha annunciato un ‘Atto II’ della mobilitazione per sabato 24 ottobre, come si legge sul sito 17octobregiletjaune.net. Il coordinamento ha pubblicato una mappa con le iniziative previste per il fine settimana. Intanto, a Parigi, il Museo del Louvre è stato temporaneamente chiuso per le proteste degli studenti, che hanno bloccato l’ingresso al complesso.

🇫🇷 Chers visiteurs, en raison d’un mouvement social étudiant, le musée est fermé pour le moment. Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée. 🌍Dear visitors, due to student strikes the museum is currently closed. We apologise for the inconvenience. https://t.co/tNKFk3B9aj — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2026

“Gentili visitatori, a causa di una mobilitazione studentesca, il museo è temporaneamente chiuso. Ci scusiamo per il disagio arrecato”, ha riferito il museo sui suoi canali social.

Si cerca di correre ai ripari anche in altre città francesi. A Marsiglia la prefettura delle Bouches-du-Rhone ha emesso un’ordinanza che impone il divieto di “qualsiasi assembramento e manifestazione su tutto il territorio del comune” dalle ore 12 alle 20 di oggi. Ieri sera il presidente Emmanuel Macron, nel suo discorso alla nazione, aveva ventilato la possibilità di vietare raduni “quando necessario” per proteggere le città.

Il ministro della Giustizia Darmanin: “2.331 fermati per violenze del fine settimana, 70% è maggiorenne. Questo weekend abbiamo fallito”

Il ministro della Giustizia francese, Gérald Darmanin, ha detto che complessivamente 2.331 persone sono state fermate in relazione alle violenze del fine settimana. “Il 70% delle persone in stato di fermo è maggiorenne, non si tratta, dunque, di studenti delle scuole superiori. Molto spesso, si tratta di soggetti già noti alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria”, ha detto Darmanin intervistato da France 2. “Nella stragrande maggioranza dei casi, oltre l’80%, il fermo ha avuto un seguito giudiziario”, il che dimostra, la grande “fermezza” delle procure, ha aggiunto il ministro, che ha anche ammesso che “Questo fine settimana abbiamo incontestabilmente fallito”. Un’ammissione che fa seguito a quella del ministro dell’Interno Laurent Nuñez, che dopo essersi visto respingere le dimissioni da Macron ha affermato che la polizia “ha perso il controllo” in alcune città francesi.