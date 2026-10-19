Paesi Bassi, il premier Jetten: “Aspetto un figlio con la gestazione per altri”

Il premier olandese Rob Jetten e il compagno Nicolas Keenan hanno annunciato di aspettare un figlio tramite gestazione per altri. “Sta arrivando qualcuno di molto speciale. Ci vediamo nel 2027, piccolino/a”, ha scritto Jetten sui social. “Non ci sono parole abbastanza grandi per ringraziare la nostra donatrice di ovuli, la nostra madre surrogata Lisa e le loro famiglie. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi”, ha aggiunto.

Chi è Rob Jetten

Rob Jetten ha vinto le elezioni nei Paesi Bassi, a ottobre 2025, con il partito liberale centrista D66, di cui è leader. Superato il Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders. Nato a Vegel il 25 marzo 1987, a 38 anni è diventato il più giovane primo premier, apertamente gay, nella storia dell’Olanda. Dopo una breve carriera nella rete ferroviaria nazionale, è stato eletto deputato nel 2017 e più tardi nominato ministro per il Clima e l’Energia. E’ stato capace di rilanciare il suo partito con una campagna improntata su abitazioni, istruzione e sostenibilità, con lo slogan “Het kan wel”, “È possibile”.