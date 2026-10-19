Messico, a Guadalajara migliaia in manifestazione per chiedere acqua potabile

(LaPresse) Migliaia di residenti di Guadalajara, in Messico, hanno organizzato domenica una seconda manifestazione per chiedere l’accesso all’acqua potabile dopo la prima dello scorso 11 ottobre che era terminata con scontri con la polizia.

Alcuni manifestanti si sono arrampicati sulle finestre del palazzo del governo statale e lo hanno imbrattato con graffiti. Altri hanno sfilato cantando e scandendo slogan, per poi sedersi durante la manifestazione per invitare al silenzio e dimostrare che stavano protestando pacificamente. L’acqua che arriva ai cittadini di Guadalajara ha un odore sgradevole e un aspetto torbido o giallastro; alcuni residenti hanno segnalato malesseri causati dall’uso dell’acqua che ricevono nelle loro case.