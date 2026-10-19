Il Prater di Vienna diventa patrimonio UNESCO, la presidente Lang: "Una montagna russa di emozioni"

Il Wurstelprater di Vienna ottiene il riconoscimento dell’UNESCO come patrimonio culturale immateriale. Per Silvia Lang, presidente dell’Associazione del Prater, è stata una “montagna russa di emozioni”, un onore per le famiglie che da generazioni portano avanti la tradizione del parco. La sua stessa famiglia gestisce un’attività nel Prater da cinque generazioni. A differenza dei parchi divertimento tradizionali, il Prater non prevede un biglietto d’ingresso: è uno spazio aperto tutto l’anno, dove i visitatori possono passeggiare e scegliere liberamente come trascorrere il tempo. Il nome deriva dal latino “pratum”, cioè prato. Un tempo riserva di caccia della famiglia imperiale, fu aperto al pubblico nel 1766 per volontà di Giuseppe II. Nel XIX secolo arrivarono le prime attrazioni e, nel 1897, venne costruita la celebre ruota panoramica, diventata uno dei simboli di Vienna e conosciuta anche grazie al film “Il terzo uomo”.