Ucraina, si valuta un possibile trilaterale Trump-Putin-Xi – La diretta

Mentre la guerra in Ucraina continua nonostante il cessate il fuoco energetico che Donald Trump aveva annunciato su Truth, in queste ore prende forma l’ipotesi di un trilaterale tra il presidente americano, Vladimir Putin e Xi Jinping per discutere del conflitto in Est Europa. Stando a quanto riferisce il “Wall Street Journal”, a proporre l’idea sarebbe stato il leader russo: l’incontro, allargato anche al presidente cinese, potrebbe tenersi a novembre. A confermare l’indiscrezione è stato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. L’ipotesi arriva a poche ore da un post polemico di Donald Trump, che ha di nuovo accusato il leader ucraino Volodymyr Zelensky di “non voler porre fine alla guerra“.
Sul campo, intanto, Kiev denuncia l’ennesima notte di raid: gli attacchi contro la capitale avrebbero provocato almeno un morto e otto feriti.
Punti chiave
- Kiev: "Da partner internazionali no preavviso su prima ondata attacchi"
- Mosca: "Colpiti a Kiev impianti produzione droni e missili Flamingo"
- Mosca: "Abbattuti 149 droni di Kiev nella notte"
- Kiev: "Un morto e otto feriti in attacchi russi su capitale"
- Rubio: "Si discute su possibile incontro Trump-Putin-Xi"
- Rubio: "Trump aperto a ogni iniziativa per fine guerra"
- Rubio: "Nessuno stop a condivisione intelligence con Kiev"
- Kiev: "Prosegue attacco missilistico russo sulla capitale"
- Wsj: "Putin propone incontro con Trump e Xi a novembre"
Il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina, il colonnello Yurii Ihnat, ha riferito che nella notte si sono verificate due ondate di attacchi russi con missili balistici contro l’Ucraina e che durante la prima ondata non è arrivato “alcun preavviso dai partner internazionali”, mentre per la seconda sono state fornite informazioni. Lo riporta Ukrainska Pravda.
Il ministero della Difesa russo ha ammesso di aver effettuato un “attacco massiccio” contro obiettivi in Ucraina, avvalendosi di “armi di precisione basate a terra e droni d’attacco”. Tra gli obiettivi colpiti a Kiev figurano un centro dati, un polo logistico denominato “Fire Point” dove vengono stoccati componenti per droni e missili da crociera ‘Flamingo’, un impianto industriale per la produzione di componenti per droni e un deposito di locomotive utilizzato per lo stoccaggio di missili. Nella regione di Kiev è stato colpito anche uno stabilimento che, secondo il ministero russo, produce materiali polimerici destinati al complesso militare-industriale.
I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 149 droni ucraini nel corso della notte, ha reso noto il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. I droni ucraini sono stati abbattuti sopra le regioni di Belgorod, Brjansk, Kursk e la Crimea, tra le altre.
A Kiev una persona è rimasta uccisa e altre otto ferite a seguito di attacchi missilistici condotti dall’esercito russo nella notte. Lo riferisce su Facebook il servizio ucraino di emergenza statale, citato da Ukrinform. Le conseguenze dell’attacco russo si sono fatte sentire in almeno tre quartieri della città. In particolare, a Desnyanske, un edificio non residenziale è andato a fuoco e alcune auto e una stazione della metropolitana sono state danneggiate. Sul luogo del rogo è stato rinvenuto un cadavere. Un incendio è scoppiato in una struttura medica nel quartiere di Solomianskyi, danneggiando la facciata e le vetrate di un edificio a più piani. Un istituto scolastico ha riportato danni nel distretto di Dnipro. I soccorritori hanno già spento gli incendi causati dai raid russi. L’aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato un attacco aereo su larga scala durante la notte, utilizzando missili balistici, missili da crociera e 269 droni. Le difese aeree ucraine hanno distrutto o neutralizzato 243 droni e quattro missili, ha precisato l’aeronautica. Sono stati registrati impatti in 25 località, mentre i detriti dei bersagli abbattuti sono caduti in 8 punti diversi, ha aggiunto.
Si sta discutendo della possibilità di un incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quelli di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping. Lo ha confermato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dopo le indiscrezioni del Wall Street Journa, secondo cui Putin avrebbe proposto un vertice a tre con Trump e Xi da svolgersi a Novembre. Rubio, in ogni caso, ha chiarito che nessun piano sul possibile incontro è stato ancora definito. “Credo si stia parlando di un incontro. Non so se sia stato ancora deciso qualcosa”, ha detto.
“Abbiamo fatto tutto il possibile e continueremo a fare tutto il possibile per contribuire a porre fine a questa guerra”. Così il segretario di Stato americano, Marco Rubio, parlando con i giornalisti in Uzbekistan della situazione in Ucraina. “Negli ultimi due anni ci siamo impegnati costantemente per cercare di contribuire a porre fine a questa guerra – ha aggiunto – Credo che il presidente (Donald Trump ndr) sia aperto a qualsiasi opportunità per contribuire a porvi fine, se possibile. E continueremo a cercare modi per farlo. Finora, ovviamente, non abbiamo fatto i progressi che avremmo voluto, ma non perché non ci stiamo impegnando a sufficienza”.
Gli Stati Uniti non hanno sospeso la fornitura di informazioni di intelligence a Kiev. Lo ha chiarito il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, parlando con i giornalisti in Uzbekistan. “Non c’è stata alcuna interruzione”, ha detto Rubio ai giornalisti, commentando le dichiarazioni del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui la condivisione di informazioni di intelligence era stata sospesa per un determinato periodo.
Esplosioni sono state udite questa mattina a Kiev durante un attacco russo condotto con missili da crociera. Lo riporta Rbc Ucraina, citando l’aeronautica ucraina e l’amministrazione militare della capitale. L’aeronautica ha segnalato l’arrivo dei razzi in direzione di Kiev e poco dopo sono state avvertite le esplosioni. Le autorità locali, da parte loro, hanno esortato i residenti a raggiungere i rifugi e a restarvi sino alla cessazione dell’allarme.
Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe proposto un incontro, da tenersi il mese prossimo, tra lui, il presidente americano, Donald Trump, e quello cinese Xi Jinping per discutere sull’Ucraina. L’obiettivo del Cremlino sarebbe quello di negoziare una fine del conflitto favorevole a Mosca. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza dell’argomento. Il piano rappresenterebbe un tentativo, da parte di Putin, di sfruttare il riavvicinamento tra lui e Trump, una dinamica che ha destato preoccupazione in Ucraina e tra i suoi alleati a Washington e in Europa. Un vertice di questo tipo – che escluderebbe il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – sarebbe senza precedenti e suonerebbe come un campanello d’allarme nelle capitali europee e non solo.