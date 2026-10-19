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lunedì 19 ottobre 2026

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Ucraina, si valuta un possibile trilaterale Trump-Putin-Xi – La diretta

Ucraina, si valuta un possibile trilaterale Trump-Putin-Xi – La diretta
Vladimir Putin e Donald Trump alla Joint Base di Elmendorf-Richardson, Alaska, Stati Uniti, 15 agosto 2025 (AP Photo/Jae C. Hong)
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Sul campo notte di raid su Kiev: almeno un morto e otto feriti

Mentre la guerra in Ucraina continua nonostante il cessate il fuoco energetico che Donald Trump aveva annunciato su Truth, in queste ore prende forma l’ipotesi di un trilaterale tra il presidente americano, Vladimir Putin e Xi Jinping per discutere del conflitto in Est Europa. Stando a quanto riferisce il “Wall Street Journal”, a proporre l’idea sarebbe stato il leader russo: l’incontro, allargato anche al presidente cinese, potrebbe tenersi a novembre. A confermare l’indiscrezione è stato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. L’ipotesi arriva a poche ore da un post polemico di Donald Trump, che ha di nuovo accusato il leader ucraino Volodymyr Zelensky di “non voler porre fine alla guerra“.

Ucraina, si valuta un possibile trilaterale Trump-Putin-Xi – La diretta
Il post su Truth con cui Trump ha accusato Zelensky di non voler porre fine alla guerra in Ucraina. (Foto: Truth Social, Donald Trump)

Sul campo, intanto, Kiev denuncia l’ennesima notte di raid: gli attacchi contro la capitale avrebbero provocato almeno un morto e otto feriti.

Guerra in Ucraina – Tutti gli aggiornamenti in diretta
Inizio diretta: 19/10/26 06:00
Fine diretta: 19/10/26 23:59

Punti chiave

Kiev: "Da partner internazionali no preavviso su prima ondata attacchi"

Il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina, il colonnello Yurii Ihnat, ha riferito che nella notte si sono verificate due ondate di attacchi russi con missili balistici contro l’Ucraina e che durante la prima ondata non è arrivato “alcun preavviso dai partner internazionali”, mentre per la seconda sono state fornite informazioni. Lo riporta Ukrainska Pravda.

Mosca: "Colpiti a Kiev impianti produzione droni e missili Flamingo"

Il ministero della Difesa russo ha ammesso di aver effettuato un “attacco massiccio” contro obiettivi in Ucraina, avvalendosi di “armi di precisione basate a terra e droni d’attacco”. Tra gli obiettivi colpiti a Kiev figurano un centro dati, un polo logistico denominato “Fire Point” dove vengono stoccati componenti per droni e missili da crociera ‘Flamingo’, un impianto industriale per la produzione di componenti per droni e un deposito di locomotive utilizzato per lo stoccaggio di missili. Nella regione di Kiev è stato colpito anche uno stabilimento che, secondo il ministero russo, produce materiali polimerici destinati al complesso militare-industriale.

Mosca: "Abbattuti 149 droni di Kiev nella notte"

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 149 droni ucraini nel corso della notte, ha reso noto il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. I droni ucraini sono stati abbattuti sopra le regioni di Belgorod, Brjansk, Kursk e la Crimea, tra le altre. 

Kiev: "Un morto e otto feriti in attacchi russi su capitale"

A Kiev una persona è rimasta uccisa e altre otto ferite a seguito di attacchi missilistici condotti dall’esercito russo nella notte. Lo riferisce su Facebook il servizio ucraino di emergenza statale, citato da Ukrinform. Le conseguenze dell’attacco russo si sono fatte sentire in almeno tre quartieri della città. In particolare, a Desnyanske, un edificio non residenziale è andato a fuoco e alcune auto e una stazione della metropolitana sono state danneggiate. Sul luogo del rogo è stato rinvenuto un cadavere. Un incendio è scoppiato in una struttura medica nel quartiere di Solomianskyi, danneggiando la facciata e le vetrate di un edificio a più piani. Un istituto scolastico ha riportato danni nel distretto di Dnipro. I soccorritori hanno già spento gli incendi causati dai raid russi. L’aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato un attacco aereo su larga scala durante la notte, utilizzando missili balistici, missili da crociera e 269 droni. Le difese aeree ucraine hanno distrutto o neutralizzato 243 droni e quattro missili, ha precisato l’aeronautica. Sono stati registrati impatti in 25 località, mentre i detriti dei bersagli abbattuti sono caduti in 8 punti diversi, ha aggiunto. 

Rubio: "Si discute su possibile incontro Trump-Putin-Xi"

Si sta discutendo della possibilità di un incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quelli di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping. Lo ha confermato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dopo le indiscrezioni del Wall Street Journa, secondo cui Putin avrebbe proposto un vertice a tre con Trump e Xi da svolgersi a Novembre. Rubio, in ogni caso, ha chiarito che nessun piano sul possibile incontro è stato ancora definito. “Credo si stia parlando di un incontro. Non so se sia stato ancora deciso qualcosa”, ha detto.

Rubio: "Trump aperto a ogni iniziativa per fine guerra"
Il presidente Usa Donald Trump al termine del suo ultimo comizio a Clarksville, in Tennesee. (AP Photo/Alex Brandon)

“Abbiamo fatto tutto il possibile e continueremo a fare tutto il possibile per contribuire a porre fine a questa guerra”. Così il segretario di Stato americano, Marco Rubio, parlando con i giornalisti in Uzbekistan della situazione in Ucraina. “Negli ultimi due anni ci siamo impegnati costantemente per cercare di contribuire a porre fine a questa guerra – ha aggiunto – Credo che il presidente (Donald Trump ndr) sia aperto a qualsiasi opportunità per contribuire a porvi fine, se possibile. E continueremo a cercare modi per farlo. Finora, ovviamente, non abbiamo fatto i progressi che avremmo voluto, ma non perché non ci stiamo impegnando a sufficienza”. 

Rubio: "Nessuno stop a condivisione intelligence con Kiev"
Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio parla ai media all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York (Jeenah Moon, foto del pool via AP)

Gli Stati Uniti non hanno sospeso la fornitura di informazioni di intelligence a Kiev. Lo ha chiarito il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, parlando con i giornalisti in Uzbekistan. “Non c’è stata alcuna interruzione”, ha detto Rubio ai giornalisti, commentando le dichiarazioni del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui la condivisione di informazioni di intelligence era stata sospesa per un determinato periodo.

Kiev: "Prosegue attacco missilistico russo sulla capitale"

Esplosioni sono state udite questa mattina a Kiev durante un attacco russo condotto con missili da crociera. Lo riporta Rbc Ucraina, citando l’aeronautica ucraina e l’amministrazione militare della capitale. L’aeronautica ha segnalato l’arrivo dei razzi in direzione di Kiev e poco dopo sono state avvertite le esplosioni. Le autorità locali, da parte loro, hanno esortato i residenti a raggiungere i rifugi e a restarvi sino alla cessazione dell’allarme.

Wsj: "Putin propone incontro con Trump e Xi a novembre"
Putin Xi Jinping

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe proposto un incontro, da tenersi il mese prossimo, tra lui, il presidente americano, Donald Trump, e quello cinese Xi Jinping per discutere sull’Ucraina. L’obiettivo del Cremlino sarebbe quello di negoziare una fine del conflitto favorevole a Mosca. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza dell’argomento. Il piano rappresenterebbe un tentativo, da parte di Putin, di sfruttare il riavvicinamento tra lui e Trump, una dinamica che ha destato preoccupazione in Ucraina e tra i suoi alleati a Washington e in Europa. Un vertice di questo tipo – che escluderebbe il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – sarebbe senza precedenti e suonerebbe come un campanello d’allarme nelle capitali europee e non solo.

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