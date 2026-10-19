Ucraina, si valuta un possibile trilaterale Trump-Putin-Xi – La diretta

Mentre la guerra in Ucraina continua nonostante il cessate il fuoco energetico che Donald Trump aveva annunciato su Truth, in queste ore prende forma l’ipotesi di un trilaterale tra il presidente americano, Vladimir Putin e Xi Jinping per discutere del conflitto in Est Europa. Stando a quanto riferisce il “Wall Street Journal”, a proporre l’idea sarebbe stato il leader russo: l’incontro, allargato anche al presidente cinese, potrebbe tenersi a novembre. A confermare l’indiscrezione è stato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. L’ipotesi arriva a poche ore da un post polemico di Donald Trump, che ha di nuovo accusato il leader ucraino Volodymyr Zelensky di “non voler porre fine alla guerra“.

Il post su Truth con cui Trump ha accusato Zelensky di non voler porre fine alla guerra in Ucraina. (Foto: Truth Social, Donald Trump)

Sul campo, intanto, Kiev denuncia l’ennesima notte di raid: gli attacchi contro la capitale avrebbero provocato almeno un morto e otto feriti.