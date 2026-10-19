Francia, studenti bloccano gli ingressi del Museo del Louvre

(LaPresse) – Un gruppo di studenti manifestanti ha bloccato gli ingressi del Museo del Louvre, a Parigi, impedendone l’apertura al pubblico prevista per le 9:00 locali. I dimostranti si sono radunati dietro le transenne metalliche all’ingresso del museo, dando vita a una protesta scandita da musica, cori e slogan a sostegno del movimento studentesco delle scuole superiori. Durante la manifestazione, hanno inoltre denunciato quella che hanno definito una forma di “repressione della polizia”. Nel frattempo, numerosi visitatori sono rimasti in attesa dietro le barriere, impossibilitati ad accedere a uno dei principali luoghi di interesse culturale della capitale francese.