Francia, premier Lecornu ordina l'attuazione di "diversi coprifuoco"

(LaPresse) – Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha annunciato di aver incaricato i prefetti di valutare l’introduzione di coprifuoco “molto limitati” e circoscritti a specifiche aree urbane, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi di violenza e saccheggio. La decisione arriva dopo le violenze che, nel fine settimana, hanno colpito diverse città francesi, prendendo di mira soprattutto municipi, edifici pubblici e centinaia di attività commerciali. Al termine di una riunione d’emergenza con i principali funzionari governativi, Lecornu ha sottolineato la gravità degli scontri, evidenziando come, nonostante le violenze e i considerevoli danni materiali registrati sabato, non si siano verificati decessi. “È un miracolo”, ha dichiarato, difendendo al contempo l’operato delle forze di polizia di fronte ai gruppi responsabili degli atti violenti. Le nuove disposizioni arrivano in un clima di forte tensione, mentre domenica il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha presentato le proprie dimissioni. Il presidente Emmanuel Macron ha tuttavia deciso di respingerle, chiedendo al ministro di restare in carica per garantire la continuità della gestione dell’emergenza e il coordinamento delle forze dell’ordine. In una nota ufficiale, l’Eliseo ha spiegato che la decisione di Macron è legata alla “necessità di mantenere il comando delle forze dell’ordine nel contesto attuale”.