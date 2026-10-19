Elezioni in Israele, Gantz si ritira a otto giorni dal voto

L’annuncio arriva dopo mesi di sondaggi che hanno mostrato come il suo partito non sia riuscito a superare la soglia elettorale

Benny Gantz, leader del partito israeliano Blu e Bianco, ha annunciato il suo ritiro dalle prossime elezioni, a soli otto giorni dal voto in programma il 27 ottobre. La notizia arriva dopo mesi di sondaggi che hanno mostrato come il suo partito non sia riuscito a superare la soglia elettorale. Gantz, che questa sera rilascerà una dichiarazione alla stampa in merito alla sua decisione, ha affermato che “continuerà a lottare per l’unità” da una posizione defilata, definendola “l’unica soluzione che impedirà un’altra catastrofe e proteggerà Israele da tutte le sfide, interne ed esterne”.