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lunedì 19 ottobre 2026

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Elezioni in Israele, Gantz si ritira a otto giorni dal voto

Elezioni in Israele, Gantz si ritira a otto giorni dal voto
Benny Gantz, Ramat Gan, Israele, 9 giugno 2024 (AP Photo/Ohad Zwigenberg, File)
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L’annuncio arriva dopo mesi di sondaggi che hanno mostrato come il suo partito non sia riuscito a superare la soglia elettorale

Benny Gantz, leader del partito israeliano Blu e Bianco, ha annunciato il suo ritiro dalle prossime elezioni, a soli otto giorni dal voto in programma il 27 ottobre. La notizia arriva dopo mesi di sondaggi che hanno mostrato come il suo partito non sia riuscito a superare la soglia elettorale. Gantz, che questa sera rilascerà una dichiarazione alla stampa in merito alla sua decisione, ha affermato che “continuerà a lottare per l’unità” da una posizione defilata, definendola “l’unica soluzione che impedirà un’altra catastrofe e proteggerà Israele da tutte le sfide, interne ed esterne”. 

Elezioni in Israele, Gantz si ritira a otto giorni dal voto
Benny Gantz sulle Alture del Golan, 8 dicembre 2024 (AP Photo/Matias Delacroix)
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