Ecuador, sacerdote muore colpito da una crocifisso durante la messa

Stava celebrando la messa quando un pesante crocifisso si è staccato dalla parete, colpendolo violentemente alla testa. È morto così, sabato sera, padre Patricio Sánchez, sacerdote della chiesa del Perpetuo Socorro a Guayaquil, nel sud-ovest dell’Ecuador. Le immagini, riprese durante la diretta della celebrazione religiosa sui social media, mostrano il momento in cui la croce precipita sull’uomo, che si trova all’altare e non si accorge di quanto stia accadendo. La trasmissione ha registrato anche le grida di aiuto dei presenti, sconvolti dall’incidente. Successivamente, l’Arcidiocesi di Guayaquil ha annunciato la morte del sacerdote e ha espresso solidarietà alla congregazione dei Redentoristi, di cui padre Sánchez faceva parte.