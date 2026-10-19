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lunedì 19 ottobre 2026

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Ecuador, sacerdote muore colpito da una crocifisso durante la messa

LaPresse
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Stava celebrando la messa quando un pesante crocifisso si è staccato dalla parete, colpendolo violentemente alla testa. È morto così, sabato sera, padre Patricio Sánchez, sacerdote della chiesa del Perpetuo Socorro a Guayaquil, nel sud-ovest dell’Ecuador. Le immagini, riprese durante la diretta della celebrazione religiosa sui social media, mostrano il momento in cui la croce precipita sull’uomo, che si trova all’altare e non si accorge di quanto stia accadendo. La trasmissione ha registrato anche le grida di aiuto dei presenti, sconvolti dall’incidente. Successivamente, l’Arcidiocesi di Guayaquil ha annunciato la morte del sacerdote e ha espresso solidarietà alla congregazione dei Redentoristi, di cui padre Sánchez faceva parte.