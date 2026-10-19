Cisgiordania: attacchi a diplomatici e reporter, le immagini degli arresti

(LaPresse) – Dieci sospettati israeliani sono stati fermati all’alba con l’accusa di aver partecipato, durante il fine settimana, ad attacchi da parte di coloni contro palestinesi, diplomatici stranieri e una fotoreporter del Washington Post in Cisgiordania. Ne dà notizia Times of Israel che cita la polizia. I sospettati sono stati fermati in diverse località della Cisgiordania centrale. “Sono stati rinvenuti elementi che li collegano ai presunti atti e sono stati sequestrati alcuni veicoli”, ha affermato la polizia.