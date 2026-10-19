Brasile, dibattito in tv tra Lula e Bolsonaro: "Non voglio starti vicino", "Tranquillo non sono violento"

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, suo rivale si sono affrontati domenica per la prima volta in un dibattito televisivo, a pochi giorni dal ballottaggio del 25 ottobre. Un botta e risposta teso dove non sono mancate accuse pesanti. “Non voglio starti vicino”, ha detto Lula in un momento del duello a cui ha risposto ironicamente Bolosonaro: “Tranquillo non sono violento”. Il presidente ha spiegato che non voleva stare vicino a un membro delle milizie e il rivale ha replicato ancora una volta con ironia: “Non ho il portafoglio, non potrai derubarmi”. Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni con il 47% ma secondo i sondaggi la lotta sarà serrata.