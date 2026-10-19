Brasile, Copacabana stracolma per lo show di Veloso a sostegno di Lula

Spiaggia di Copacabana gremita domenica a Rio de Janeiro per accompagnare Caetano Veloso, leggenda 84enne della musica brasiliana, e un nutrito gruppo di artisti in un grande show a sostegno del presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, nella fase finale della campagna elettorale in vista del ballottaggio del prossimo 25 ottobre. I brasiliani si recheranno alle urne per decidere se concedere a Lula altri quattro anni o se avventurarsi con Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente.
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