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lunedì 19 ottobre 2026

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Allarme bomba su volo Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna: “Nessun pericolo rilevato”

Allarme bomba su volo Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna: “Nessun pericolo rilevato”
Un aereo dell’Austrian Airlines. (Foto: Austrian Airlines)
Redazione
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A bordo circa 50 persone. La rassicurazione è arrivata dopo la perquisizione di aereo, passeggeri ed equipaggio

Un allarme bomba ha costretto un volo dell’Austrian Airlines con una cinquantina di persone a bordo, partito da Tel Aviv e diretto a Vienna, a deviare verso la capitale bulgara, Sofia, domenica sera. Austrian Airlines ha confermato la minaccia affermando che “ha reso necessario un atterraggio intermedio a Sofia”.

“Durante la perquisizione dell’aereo, dei passeggeri e dell’equipaggio, non è stato identificato alcun pericolo“, ha precisato la compagnia secondo quanto riporta il “Times of Israel”, affermando poi che il volo è proseguito da Sofia a Vienna. 

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