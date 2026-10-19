Allarme bomba su volo Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna: “Nessun pericolo rilevato”

Un allarme bomba ha costretto un volo dell’Austrian Airlines con una cinquantina di persone a bordo, partito da Tel Aviv e diretto a Vienna, a deviare verso la capitale bulgara, Sofia, domenica sera. Austrian Airlines ha confermato la minaccia affermando che “ha reso necessario un atterraggio intermedio a Sofia”.

“Durante la perquisizione dell’aereo, dei passeggeri e dell’equipaggio, non è stato identificato alcun pericolo“, ha precisato la compagnia secondo quanto riporta il “Times of Israel”, affermando poi che il volo è proseguito da Sofia a Vienna.