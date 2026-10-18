Yemen, raid aereo su un’abitazione: le ricerche dei sopravvissuti

Un attacco aereo domenica ha colpito un’abitazione nel distretto di Sahar, nella provincia settentrionale yemenita di Saada, causando almeno nove morti, tra cui cinque bambini e due donne. Secondo il Ministero della Salute gestito dai ribelli Houthi, altre 19 persone sono rimaste ferite, comprese 11 minori e otto donne. Alcuni feriti sarebbero in condizioni critiche, mentre le squadre di soccorso continuano a cercare persone disperse. Il portavoce del ministero, Anees al-Asbahi, ha attribuito l’attacco all’Arabia Saudita, ma da Riad non sono arrivati commenti immediati.