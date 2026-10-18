Ucraina, Trump: “Zelensky non vuole porre fine alla guerra”

Il presidente Usa, Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di non voler porre fine alla guerra. “Zelensky sta prendendo di mira le raffinerie di gasolio in Russia, sapendo che questi attacchi stanno danneggiando gravemente i mercati mondiali del diesel, compresi quelli degli Stati Uniti. Agricoltori, allevatori e imprese di ogni tipo ne stanno soffrendo enormemente, ma la Russia sta comunque inviando, a basso prezzo, milioni di barili di gasolio al mondo. A Zelensky non importa e, francamente, con tutti i soldi che l’Europa gli sta notoriamente dando, e che quel disonesto di Joe Biden gli ha dato in passato, non vuole porre fine a questa guerra, e probabilmente non ha mai voluto farlo”, ha scritto Trump.

“Avrebbe potuto concludere un accordo migliore due anni fa rispetto a quello che può ottenere ora. Il suo Paese è in rovina, gran parte del suo territorio è andato perduto, i suoi oceani e mari sono scomparsi e la sua popolazione maschile è ridotta, ferita e/o morta. Voglio che questa guerra finisca!”, ha aggiunto.