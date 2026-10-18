Ucraina, Trump: “Stop a sanzioni alla Russia è un’ottima decisione” – La diretta

Donald Trump ribadisce la sua soddisfazione per lo stop alle sanzioni alla Russia nell’ambito della guerra in Ucraina. Nel corso di una cena a Mar-a-Lago il capo della Casa Bianca l’ha definita un’ottima decisione. Secondo il presidente Usa andrà a beneficio del mondo intero. “Molti di voi non sanno ancora quale sia la mia decisione, ma la scopriremo – osserva Trump, come riporta la Tass e altri diversi media internazionali – è un’ottima decisione, e sarà una decisione positiva per il Paese, e penso anche per il mondo perché ci troviamo davvero su un palcoscenico mondiale”.
Intanto si continua a combattere: la regione di Leningrado, in Russia, è stata attaccati da una serie di droni. Secondo le informazioni riportate sono stati intercettati 135 droni nella regione.
Punti chiave
La decisione di Donald Trump di fermare le sanzioni alla Russia consiste in una pausa di 60 giorni per analizzare le ripercussioni che le stesse misure possono generare sull’economia globale. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio. “Il presidente intende sfruttare questo periodo – dice Rubio – come un test per analizzare, in un certo senso l’impatto sia delle sanzioni sia dei dazi sull’economia mondiale, e su quella americana”. “Il punto – spiega Rubio – è che queste sanzioni non riguardano soltanto la Russia, ma includono anche dazi su diversi altri Paesi, come l’India, per esempio”, e per quei Paesi che comprano greggio e gas da Mosca. Quindi – osserva ancora Rubio, in merito alle critiche sullo stop alle sanzioni contro la Russia – “ritengo che al momento dell’approvazione del provvedimento, le deroghe siano state inserite proprio nella consapevolezza che sarebbe servito del tempo per approfondire la questione, considerando l’attuale complessità dello scenario internazionale”. Per quanto riguarda invece l’accordo sul gasolio con la Russia, Rubio rileva che “quel diesel verrà venduto, in un modo o nell’altro. Il diesel che Putin intendeva vendere sarebbe comunque arrivato sul mercato globale, sempre in un modo o nell’altro. L’unica differenza adesso riguarda la quota che arriverà agli Stati Uniti”.
“Questo non è senza precedenti – osserva Rubio – se ricordate qualche mese fa abbiamo anche concesso una deroga di 60 giorni sul petrolio russo quando Hormuz era sotto accusa. Questi conflitti in giro per il mondo stanno iniziando a sovrapporsi, e stanno avendo un impatto non solo sui prezzi globali del petrolio e del diesel ma anche sull’economia”. “Gli Stati Uniti stanno pagando prezzi più alti di quanto tutti vorremmo ma se guardiamo ad alcuni di questi altri Paesi nel mondo, sono vicini a una situazione di crisi – continua Rubio – quindi tutte queste cose devono essere gestite con delicatezza e in modo coordinato perché ora sono tutte interconnesse. Non si tratta più solo dello Stretto di Hormuz. Si tratta di ciò che sta accadendo con l’Arabia Saudita e dell’incertezza che ne deriva. Si tratta anche di ciò che sta accadendo tra Russia e Ucraina e delle limitazioni che questo impone alle forniture energetiche globali”.
“Non so cosa abbia detto Zelensky. Non sono sicuro che Zelensky sappia di cosa sta parlando, ma non è stato intenzionale. Noi non c’entriamo niente. Nessuno ha ordinato che la velocità di Starlink venisse rallentata. È successo ma a quanto ho capito è stata ripristinata. È tornata ai livelli precedenti. Questo però riguarda Starlink. Lo usavano per i loro droni”. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio sulla vicenda della connessione satellitare a internet attraverso la rete di Elon Musk. Tra l’altro la confusione sembra sia legata al fatto che – come viene spiegato anche da Rubio – Starlink è un prodotto commerciale mentre “Starshield è un prodotto totalmente diverso. Starshield è un contratto con l’esercito statunitense. Non ha nulla a che fare con l’Ucraina. So che l’Ucraina vuole accedere a Starshield. Al momento non ne ha accesso. Lo ha richiesto per poter condurre attacchi in profondità all’interno della Russia. Attualmente non ne ha accesso. Si tratta di due prodotti diversi”.
La regione di Leningrado è stata attaccati da una serie di droni. Lo riferisce la Tass citando il governatore della regione Alexander Drozdenko. A San Pietroburgo è stato colpito un terminal petrolifero, e l’aeroporto di Pulkovo ha subito rallentamenti e limitazioni per motivi di sicurezza. Secondo le informazioni riportate sono stati intercettati 135 droni nella regione. L’attacco più massiccio è avvenuto il 6 giugno 2026 quando sono stati intercettati 144 droni.
Lo stop alle sanzioni alla Russia è un’ottima decisione. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una cena a Mar-a-Lago. Il presidente Usa la definisce una decisione che andrà a beneficio del mondo intero. “Molti di voi non sanno ancora quale sia la mia decisione, ma la scopriremo – osserva Trump, come riporta la Tass e altri diversi media internazionali – è un’ottima decisione, e sarà una decisione positiva per il Paese, e penso anche per il mondo perché ci troviamo davvero su un palcoscenico mondiale”.