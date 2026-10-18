Ucraina, Trump: “Stop a sanzioni alla Russia è un’ottima decisione” – La diretta

Donald Trump ribadisce la sua soddisfazione per lo stop alle sanzioni alla Russia nell’ambito della guerra in Ucraina. Nel corso di una cena a Mar-a-Lago il capo della Casa Bianca l’ha definita un’ottima decisione. Secondo il presidente Usa andrà a beneficio del mondo intero. “Molti di voi non sanno ancora quale sia la mia decisione, ma la scopriremo – osserva Trump, come riporta la Tass e altri diversi media internazionali – è un’ottima decisione, e sarà una decisione positiva per il Paese, e penso anche per il mondo perché ci troviamo davvero su un palcoscenico mondiale”.

Intanto si continua a combattere: la regione di Leningrado, in Russia, è stata attaccati da una serie di droni. Secondo le informazioni riportate sono stati intercettati 135 droni nella regione.