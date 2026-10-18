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domenica 18 ottobre 2026

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Ucraina, il video denuncia Zelensky: gli attacchi russi dal cessate il fuoco energetico

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“Da quando il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco energetico una settimana fa, la Russia ha attaccato deliberatamente l’energia ucraina e il settore del petrolio e del gas 76 volte. Solo ieri sera sono state attaccate stazioni di alimentazione nelle regioni di Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi e Odessa”. La denuncia nell’ultimo posto sui social di Volodymyr Zelensky che ha continuato: “In totale, nell’ultima settimana, i russi hanno lanciato quasi 2.700 droni d’attacco, 1.700 bombe aerea e 66 missili contro l’Ucraina, la maggior parte di essi balistici. I principali obiettivi di questi attacchi sono le strutture energetiche, poiché i russi stanno cercando di creare un blackout”. Il presidente ucraino ha poi pubblicato un video con gli attacchi russi nell’ultima settimana.