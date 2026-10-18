Scontri a Parigi, gli abitanti sconvolti dalla devastazione: "Mai vista una cosa simile"

Parigi si è svegliata sotto shock dopo le violenze e le devastazione di sabato durante le manifestazioni contro il caro-vita e le carenze del sistema scolastico in Francia. La polizia fa sapere che sono state fermate 855 persone. Molti cittadini sono andati a vedere i danni nelle zone più popolari della città. Tutti si sono detti favorevoli alle manifestazioni ma sconvolti dalle violenze. “Sono davvero disgustata dal livello di distruzione e violenza che si è manifestato”, dice una donna mentre un pensionato ammette di aver avuto paura: “Sono parigino di nascita, quindi quando sono arrivato qui mi è quasi venuto da piangere perché trovo che sia una situazione terribile, mi fa male”.