Lituania, caccia Eurofighter italiani decollano per allarme drone. La Nato: “Noi pronti a reagire”

In Lituania, due Eurofighter italiani sono decollati dopo l’allarme per la presenza di un drone. “Possiamo confermare che oggi due caccia Eurofighter italiani sono decollati su allarme in risposta alla presenza di un drone nello spazio aereo lituano” – ha confermato un funzionario della Nato. “I velivoli – viene spiegato – operavano sotto il comando della Nato. È in corso un’indagine e la Nato rimane in stretto contatto con le autorità lituane. La Nato è pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere la nostra popolazione”.

Il drone è entrato in Lituania provenendo dalla Polonia, per poi schiantarsi nel nord del Paese, secondo quanto riportano i media locali. “Secondo le prime valutazioni, l’oggetto sarebbe entrato nello spazio aereo lituano dalla Polonia. Ho già contattato il ministro della Difesa polacco e ho chiesto alla Polonia di partecipare alle indagini, affinché possiamo esaminare insieme questo incidente”, ha dichiarato ai giornalisti il ministro della Difesa Robertas Kaunas.