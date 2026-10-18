Iran, la Tv di Stato diffonde un video dell’esplosione di una petroliera nello Stretto di Hormuz

Sabato, la televisione di Stato iraniana ha diffuso un video che mostrerebbe l’esplosione di una petroliera nello Stretto di Hormuz dopo l’impatto con una mina navale. Nelle immagini, la nave si inclina sull’acqua mentre una densa colonna di fumo si alza dall’imbarcazione. Non sono state fornite informazioni sull’identità della petroliera né ulteriori dettagli sull’incidente. Teheran ha ripetutamente avvertito le navi di non attraversare lo stretto senza la propria autorizzazione. Intanto, l’esercito statunitense sta guidando le imbarcazioni attraverso il passaggio lungo una rotta più vicina alla costa dell’Oman.