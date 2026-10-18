Guatemala, ucciso a colpi di pistola mentre giocava a calcio l’ex procuratore anti-gang

L’ex procuratore anti-gang e responsabile dell’amministrazione fiscale del Guatemala, Juan Francisco Solórzano Foppa, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre giocava a calcio al Campo Marte, un noto complesso sportivo di Città del Guatemala. Secondo la Polizia Civile Nazionale, alcuni aggressori non identificati hanno aperto il fuoco. Nell’attacco è morta anche un’altra persona, mentre cinque sono rimaste ferite. Le autorità hanno confermato l’arresto di due persone in relazione alla sparatoria.

Il presidente Bernardo Arévalo ha condannato l’omicidio, chiedendo che sia fatta piena luce sull’accaduto e che vengano puniti sia gli esecutori sia eventuali mandanti. Solórzano Foppa era noto per le sue critiche alle amministrazioni degli ex presidente Alejandro Giammattei e procuratrice generale Consuelo Porras. Aveva denunciato presunte interferenze nel sistema giudiziario e messo in discussione possibili legami tra esponenti politici e capi delle bande criminali.