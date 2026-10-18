Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 18 ottobre 2026

Ultima ora

Francia, proteste contro il caro vita: in fiamme lo storico municipio di Limoges. Le immagini social

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Le proteste contro il caro vita che ieri si sono fatte sentire in tutta la Francia non hanno risparmiato Limoges. Come denunciato dalle autorità locali, qui i manifestanti hanno dato alle fiamme il campanile del municipio. Si tratta di una struttura storica risalente al 1883 e ispirata al municipio di Parigi. “È andato in gran parte distrutto “, ha dichiarato il prefetto dell’Alta Vienne. Centinaia di persone hanno assistito all’incendio con sgomento, documentando la devastazione del campanile sui social.