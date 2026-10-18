Francia, proteste contro il caro vita: in fiamme lo storico municipio di Limoges. Le immagini social

Le proteste contro il caro vita che ieri si sono fatte sentire in tutta la Francia non hanno risparmiato Limoges. Come denunciato dalle autorità locali, qui i manifestanti hanno dato alle fiamme il campanile del municipio. Si tratta di una struttura storica risalente al 1883 e ispirata al municipio di Parigi. “È andato in gran parte distrutto “, ha dichiarato il prefetto dell’Alta Vienne. Centinaia di persone hanno assistito all’incendio con sgomento, documentando la devastazione del campanile sui social.