Francia, l’ufficio turistico di Lione dato alle fiamme durante i disordini

Le immagini mostrano le fiamme avvolgere alcune parti dell’ufficio turistico di Lione, in Francia, dato alle fiamme nella notte di sabato durante una serie di disordini. Alcuni manifestanti hanno vandalizzato l’edificio prima che il fuoco si propagasse alla struttura. L’episodio si inserisce nel contesto delle proteste nazionali contro l’aumento del costo della vita e le condizioni precarie nelle scuole. In diverse città, gruppi di persone mascherate hanno appiccato incendi, attaccato edifici pubblici e saccheggiato negozi, arrivando a scontrarsi con le forze dell’ordine. Le manifestazioni hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone in tutto il Paese. Il bilancio è di almeno 2.000 arresti.