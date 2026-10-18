Città del Messico, sfilano gli alebrijes in vista del Giorno dei Morti

Musica e danza hanno accompagnato sabato i tradizionali “alebrijes” nel corteo che ha attraversato le strade di Città del Messico. Gli alebrijes sono creature fantastiche create in Messico con colori vivaci pensate per allontanare gli incubi; si tratta di animali ibridi (un mix di molte creature diverse) tipicamente realizzati utilizzando una tecnica di cartapesta nota come “cartonería”. L’evento segna l’inizio della stagione del Giorno dei Morti, attirando sia la popolazione locale che i turisti per assistere a questa celebrazione unica della vita, della morte e dell’artigianato messicano.